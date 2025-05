Molise approvato il calendario scolastico 2025-2026 | si parte il 15 settembre

La Giunta regionale del Molise ha ufficializzato il calendario scolastico per l'anno 2025-2026, che inizierà il 15 settembre. Le lezioni si concluderanno il 9 giugno dell'anno successivo, mentre per le scuole dell'infanzia la chiusura è prevista per il 30 giugno 2026.

La Giunta regionale del Molise ha ufficializzato il calendario scolastico 2025-2026. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado prenderanno il via il 15 settembre 2025 e si concluderanno il 9 giugno 2026. Per le scuole dell'infanzia, invece, la chiusura è fissata al 30 giugno 2026, garantendo così un servizio prolungato alle famiglie.

