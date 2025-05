Mobilitazione PD davanti alle sedi Rai lunedì 19 maggio per protestare contro il blackout informativo sul Referendum | Spegniamo TeleMeloni accendiamo la democrazia

Il PD si mobilita lunedì 19 maggio davanti alle sedi Rai contro il blackout informativo in corso sul Referendum dell’8 e 9 giugno, lo slogan: ‘ ‘Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”. Referendum, il PD davanti alle sedi Rai lunedì 19 maggio. Foto da PD – partitodemocratico.it Il Partito Democratico si mobilita contro la mancata informazione sul Referendum previsto l’8 e il 9 giugno. Il PD, lunedì 19 maggio alle 11,30, si troverà davanti alle sedi regionali della Rai. Il titolo della mobilitazione, come riportato dall’ ANSA, è ”Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”. Come sottolineato da una nota, sempre come riporta l ‘Agenzia ANSA, il motivo della mobilitazione è per: “Protestare contro il black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

