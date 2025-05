Mobilitazione PD davanti alle sedi Rai lunedì 19 maggio per protestare contro il blackout informativo sul Referendum | Spegniamo TeleMeloni accendiamo la democrazia

Il Partito Democratico scenderà in piazza lunedì 19 maggio davanti alle sedi Rai per denunciare il blackout informativo sul referendum dell’8 e 9 giugno. Con lo slogan "Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia", il PD chiede maggiore attenzione e informazione sul tema, fondamentale per il futuro del Paese. Uniti per difendere il diritto di informazione.

Il PD si mobilita lunedì 19 maggio davanti alle sedi Rai contro il blackout informativo in corso sul Referendum dell’8 e 9 giugno, lo slogan: ‘ ‘Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”. Referendum, il PD davanti alle sedi Rai lunedì 19 maggio. Foto da PD – partitodemocratico.it Il Partito Democratico si mobilita contro la mancata informazione sul Referendum previsto l’8 e il 9 giugno. Il PD, lunedì 19 maggio alle 11,30, si troverà davanti alle sedi regionali della Rai. Il titolo della mobilitazione, come riportato dall’ ANSA, è ”Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”. Come sottolineato da una nota, sempre come riporta l ‘Agenzia ANSA, il motivo della mobilitazione è per: “Protestare contro il black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mobilitazione PD davanti alle sedi Rai, lunedì 19 maggio, per protestare contro il blackout informativo sul Referendum: ”Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”

