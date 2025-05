Mobilità ATA 2025 26 | pubblicati online gli elenchi dei posti disponibili

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso ufficiali gli elenchi dei posti disponibili per la mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2025/26. Secondo l'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, è stata avviata la procedura per le domande di trasferimento e le relative comunicazioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficializzato la procedura per la mobilità del personale ATA di ruolo relativa all'anno scolastico 202526. Come stabilito dall'articolo 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di trasferimento e dei relativi posti disponibili è stata completata attraverso il sistema informativo SIDI entro il .

