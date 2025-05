Mittelyoung il programma di sabato 17 | circo sax e come avere le palle

Sabato 17 maggio, il festival Mittelyoung di Cividale continua il suo viaggio nei tabù con l'evento "Circo Sax" e "Come avere le palle". Dedicato ai giovani artisti under 30 della Mitteleuropa, il programma inizia alle 12 presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti con "Both – On the Threshold" di Mad...... Un'ottima occasione per scoprire nuovi talenti!

