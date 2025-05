Mister Movie | Oscar e MCU | Perché l’Academy snobba i film come Avengers Endgame?

Nel mondo del cinema, i blockbuster del Marvel Cinematic Universe (MCU) come Avengers: Endgame sembrano spesso snobbati dall'Academy Awards. Scopriamo le ragioni di questa scelta, analizzando le parole di Scarlett Johansson e il contesto culturale. Articolo offerto da MisterMovie.it, la tua fonte per notizie dall'intrattenimento! Visita il sito [MisterMovie.it](https://www.mistermovie.it).

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.mistermovie.it. Analizziamo le ragioni dietro la scarsa attenzione degli Oscar verso i colossi del MCU come Avengers Endgame, con il punto di vista di Scarlett Johansson. 🔗Leggi su Mistermovie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Thunderbolts* now holds an MCU movie record for longest post-credits scene

Riporta digitaltrends.com: It wouldn’t be an MCU movie without a post-credits scene. Marvel Studios’ Thunderbolts* will follow suit and include a post-credits scene. However, this scene now holds a distinct record in ...

Galactus Is Actually Saving The Universe From Mister Fantastic's MCU Mistake According To The Fantastic Four: First Steps Movie Theory

Secondo msn.com: Doctor Strange Caused An Incursion In The MCU's Phase 4 It would be a shock for Reed Richards' Mister Fantastic to be introduced to the MCU having already caused a destructive incursion event ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995 Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras Warner Bros.