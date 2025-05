Mister Movie | Il Film di Gears of War | David Leitch Dirigerà l’Adattamento Netflix?

Il film di Gears of War ha trovato il suo regista

msn.com scrive: Buone notizie per il film live-action di Gears of War: Netflix ha finalmente scelto il regista per portare sul grande schermo la saga di Marcus Fenix.

Gears of War, Netflix ha nel mirino il possibile regista per il film tratto dal videogioco

Lo riporta comingsoon.it: Netflix continua a lavorare sul suo adattamento in forma di film della saga Gears of War. A quanto pare avrebbe offerto la poltrona del regista a un nome di rilievo: David Leitch.

Gears of War Il Film, Dave Bautista chiama a raccolta i fan: serve una petizione per mettere fretta a Netflix

Secondo msn.com: Dai, Netflix, mettiti in moto!”. L’ultimo aggiornamento ufficiale su Gears of War Il Film risale all’inizio del 2023, quando Netflix ha annunciato che Jon Spaihts (Dune, Doctor Strange ...

