Mister Movie | Emily in Paris 5 a Roma | Iniziate le Riprese Tra Indiscrezioni e Volti Nomi

Roma si trasforma nel suggestivo sfondo della quinta stagione di "Emily in Paris". Le riprese sono già iniziate e tra indiscrezioni e volti noti, le aspettative cresce. Scopri chi è stato avvistato sul set e quali sorprendenti sviluppi potrebbero attendere i fan.

La capitale italiana diventa il set per la quinta stagione di Emily in Paris. Scopriamo chi è stato avvistato e quali colpi di scena ci attendono!

Emily in Paris 5: Minnie Driver entra nel cast con un ruolo 'regale'

Tra gli interpreti della stagione 5 della serie Emily in Paris ci sarà anche l'attrice Minnie Driver, ecco i dettagli del suo personaggio.

Minnie Driver entra nel cast di Emily in Paris 5 (nei panni di una principessa)

Lily Collins torna nuovamente nei panni di Emily, accanto a Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Ashley Park.

Emily in Paris 5: svelato il cast e quando inizieranno le riprese

Netflix ha svelato quando prenderanno il via le riprese della stagione 5 di Emily in Paris, svelando chi tornerà nel cast della serie. Netflix ha svelato quando inizieranno le riprese di Emily in ...

