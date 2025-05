Mister Movie | Buffy Reboot | Ryan Kiera Armstrong è la nuova cacciatrice! Gellar ritorna!

Hulu rilancia "Buffy l'ammazzavampiri" con un reboot che promette emozioni! Ryan Kiera Armstrong vestirà i panni della nuova cacciatrice, mentre Sarah Michelle Gellar tornerà in un ruolo speciale. Scopri tutti i dettagli su questo atteso progetto su MisterMovie.it, il tuo punto di riferimento per le notizie sull'intrattenimento!

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.mistermovie.it. Hulu rilancia Buffy: scopri chi è la nuova ammazzavampiri e il ruolo di Sarah Michelle Gellar. Un reboot imperdibile per i fan! 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | Buffy Reboot: Ryan Kiera Armstrong è la nuova cacciatrice! Gellar ritorna!

Cosa riportano altre fonti

Buffy: Sarah Michelle Gellar annuncia con un video la protagonista della serie reboot

Lo riporta msn.com: L'universo di Buffy potrebbe presto tornare con una serie reboot e Sarah Michelle Gellar, interprete della Cacciatrice di vampiri, ha annunciato chi sarà la giovane star degli episodi.

Buffy, ecco com’è nato il reboot della serie cult: “Non credete a quello che gira online”

Da cinemaserietv.it: La cacciatrice di vampiri più famosa della TV si prepara, come noto, a tornare in azione. Dopo anni di voci e smentite, il reboot di Buffy l’ammazzavampiri è stato infatti finalmente messo in cantiere ...

Buffy l'ammazzavampiri: primi dettagli sulla nuova protagonista e sugli altri personaggi del reboot

Segnala msn.com: Dopo la recente notizia che Buffy l'Ammazzavampiri tornerà ufficialmente con una nuova serie che si presume sarà a metà strada tra un sequel e un reboot completo, sono emersi alcuni dettagli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995 Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras Warner Bros.