Mission to Kiev | successo della Biodermogenesi su cicatrici da ustioni belliche

Durante il congresso della Società Italiana di Medicina Estetica a Roma, il dottor Yehor Kolodchenko ha presentato i promettenti successi della biodermogenesi nel trattamento delle cicatrici da ustioni belliche. A un anno dalla nascita del progetto "Mission to Kiev", i risultati offrono nuove speranze ai pazienti affetti da gravi ferite.

Nel corso del congresso della Società italiana di Medicina estetica a Roma, un anno e poco di distanza dalla nascita del progetto Mission to Kiev, il dottor Yehor Kolodchenko ha illustrato i primi risultati ottenuti nel trattamento di pazienti colpiti da cicatrici conseguenti a gravi ferite di guerra. L'intervento, basato sulla metodologia Biodermogenesi di RigeneraDerma,

