dall’inviato a Roma L’undici di Ndoye come l’undici di Sinisa. Nella notte eterna di Roma, in quella coppa placcata d’oro, c’è la firma anche di Mihajlovic. Ne è sicuro suo figlio, Miroslav, e come lui tanti, tantissimi tifosi rossoblù che sono rimasti legati al ricordo del tecnico serbo con un filo d’acciaio. Il filo di Arianna, sua moglie, e dei suoi figli, che mercoledì sera erano in tribuna all’Olimpico per la finale tra il Milan e il loro Bologna. Il Bologna dei Mihajlovic e di Miro, che studia da allenatore e sui campi di Casteldebole ha iniziato a seguire le orme di quel gigante che era suo padre. Miro, cos’ha provato mercoledì notte quando la curva del Bologna, durante la festa per il trionfo, ha intonato un coro per suo padre? "E’ stata un’emozione grandissima, fortissima. Non ce l’aspettavamo, ma, da un certo punto di vista, non ci ha sorpreso: perché i bolognesi sono sempre stati speciali con noi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miro, il figlio di Sinisa: "Emozione fortissima. Mio papà da lassù ha aiutato il Bologna"