Miriam Leone svolta riccia | è ufficialmente nella sua Curly Era

C hi conosce Miriam Leone sa che ogni dettaglio del suo stile è sempre scelto con precisione chirurgica. Mai sopra le righe, mai banale. Ed è proprio per questo che il suo ultimo cambio di look non è passato inosservato: l’attrice si è mostrata con capelli ricci, voluminosi e definiti, aprendo ufficialmente la sua «Curly Era», come scrive lei stessa su Instagram. Un colpo d’occhio potente, che sorprende e convince, perché parla il linguaggio più attuale della bellezza: quello della trasformazione. I look più belli di Miriam Leone. guarda le foto Miriam Leone capelli ricci: il nuovo hair look. La chioma liscia e rossa, da sempre segno distintivo di Miriam Leone, ha lasciato il posto a un look inedito e sorprendente. I ricci, ben scolpiti e pieni di volume, incorniciano il viso con naturalezza e rinnovano completamente l’immagine dell’attrice. 🔗Leggi su Iodonna.it

