Miracolo | in 12 ore Gualtieri fa pulire l’opera per Alcide De Gasperi Grazie al video di Open e alla mano che ci ha dato Walter Veltroni

Avendo ben presente i tempi di reazione del comune di Roma si tratta di un mezzo miracolo, quasi augurale per l’inizio del pontificato di Leone XIV. A poche ore dalla pubblicazione del video di open.online sullo sconcertante degrado in cui versava l’installazione della scultrice Maria Dompè in memoria di Alcide De Gasperi, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha inviato una squadra di pronto intervento che ha ripulito l’opera e i danni che aveva subito, rendendola presentabile anche alle migliaia di pellegrini che le passeranno a fianco nel week end andando in San Pietro alla messa di intronizzazione del nuovo pontefice. L’indignazione suscitata dalle immagini e l’intervento dell’ex sindaco Walter Veltroni. Il video pubblicato su Open il 15 maggio aveva interessato molti esponenti politici a cui era cara la memoria di De Gasperi, che hanno espresso il loro sconcerto per l’incuria. 🔗Leggi su Open.online

