Mio fratello Jovanotti mi diceva ‘tu sei più debole di noi perché la mamma ti ha dato troppi baci a me zero' | parla Bernardo Cherubini

Il fratello maggiore di Lorenzo Jovanotti, Bernardo Cherubini, è stato ospite a “La volta buona”, nella puntata andata in onda giovedì 15 maggio. “Che fratello è Lorenzo? Severo, severissimo, lo è sempre stato”, ha detto Bernardo. E ancora: “Noi siamo figli di due genitori molto severi, ma anche affettuosi, che ci hanno dato delle regole. La severità è una cosa giusta, ci vuole. Qualche volta bisogna alzare la voce, soprattutto quando hai quattro figli come noi, che eravamo quattro scalmanati e non ascoltavamo la mamma e il babbo, quindi ogni tanto qualche piccola punizione ci stava”. Poi un piccolo aneddoto: “La mia mamma puniva gli altri e non me, ma non perché fossi buono, ma perché ero il suo preferito e infatti Lorenzo mi dice sempre tu sei più debole di noi, perché la mamma ti ha dato troppi baci, a me zero. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

