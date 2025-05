Minori famiglie e nuove fragilità | anche a Brindisi il convegno nazionale Uncm

L'Unione camere minorili porta a Brindisi il Convegno nazionale “Minori, famiglie e nuove fragilità – Diritti e tutele nel processo” il 22 e 23 maggio. Questa iniziativa si configura come un'importante occasione di riflessione e dibattito sui diritti e le tutele necessari per affrontare le sfide contemporanee in ambito giuridico e sociale.

BRINDISI - Il Convegno nazionale dell’Unione camere minorili dal titolo “Minori, famiglie e nuove fragilità – Diritti e tutele nel processo” approda a Brindisi e a Lecce il 22 e 23 maggio. L’evento si propone come un momento di riflessione e confronto sui temi più attuali della giustizia. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Minori, famiglie e nuove fragilità: anche a Brindisi il convegno nazionale Uncm

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia: 32.000 bambini e le loro famiglie in fuga a causa del ciclone Gati

Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I pi? esposti sono i bambini e le famiglie di pastori, gi? gravemente colpite da siccit?, inondazioni e sciami di locuste.