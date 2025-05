Minorenne accoltellato a Milano | è grave

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato al petto in viale Vittorio Veneto. Soccorso da un automobilista, è stato subito trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove ha subito un intervento chirurgico. Le sue condizioni destano preoccupazione.

18.44 Un 13enne è stato accoltellato al petto a Milano. Lo ha soccorso un automobilista che se lo è trovato davanti, in mezzo alla careggiata, in viale Vittorio Veneto. Lo ha dunque trasportato al vicino ospedale Fatebenefratelli, dove il ragazzo è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi. Il ragazzo sarebbe di origini nordafricane. Con lui c'era un cane rottweiler, ferito a sua volta. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Se ne parla anche su altri siti

Ragazzo accoltellato a Milano, lasciato davanti ospedale

Come scrive ansa.it: Un ragazzo, la cui età non è stata ancora accertata, è stato accoltellato nel pomeriggio a Milano e lasciato da un'auto davanti all'ospedale Fatebenefratelli in gravi condizioni. Con lui c'era anche i ...

Minorenne accoltellato e lasciato in fin di vita davanti all'ospedale: «Con lui c'era anche il suo rottweiler ferito»

Si legge su leggo.it: Un ragazzo, la cui età non è stata ancora accertata, è stato accoltellato a Milano e lasciato da un'auto davanti all'ospedale Fatebenefratelli. Con lui ...

Grave accoltellamento a Milano: un giovane e il suo cane in pericolo

Da notizie.it: Nel pomeriggio di ieri, Milano è stata teatro di un grave episodio di violenza che ha lasciato la comunità in stato di shock. Un giovane, la cui età è ancora oggetto di accertamenti, è stato accoltell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

15enne accoltellato in una scuola a Milano: ricoverato in codice rosso

(Adnkronos) - Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato oggi all'interno di una scuola a Pieve Emanuele, in provincia di Milano.