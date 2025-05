Tempo di lettura: < 1 minuto Nessun corteo come preannunciato ma un presidio racchiuso all’interno del Liceo Da Procida. Oggi, in occasione della visita del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, il tetto della scuola situata in via Manganario ha ospitato un presidio di protesta degli studenti appartenenti a fronte studentesco dei giovani comunisti. I diritti degli studenti e soprattutto norme più a tutela dei giovani per quanto riguarda l’organizzazione dei PC T.O., ovvero i progetti che hanno sostituito l’alternanza scuola lavoro al centro della protesta che in un primo momento era stata prevista come corteo, ma che è poi rientrata con il presidio ospitato direttamente presso la scuola. L'articolo Ministro Valditara, presidio studenti Da Procida proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it

