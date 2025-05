Minaccia di morte l' anziana madre condannato un 53enne

Un 53enne di Caerano San Marco è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per aver minacciato di morte la madre anziana. La sentenza, emessa oggi 15 maggio in primo grado con rito abbreviato, segue un'accusa di maltrattamenti. Il difensore, avvocato Andrea Zambon, ha ottenuto la derubricazione dell'accusa.

