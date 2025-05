Minaccia con un coccio di vetro e rapina un passante a Taranto | arrestata 29enne salentina

Una donna di 29 anni, originaria di Copertino, è stata arrestata a Taranto per rapina aggravata dopo aver minacciato un passante con un coccio di vetro. Il suo fermo, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato reso possibile dalle volanti, in seguito a false dichiarazioni sulla sua identità e violazione della sorveglianza speciale.

COPERTINO - Una donna di 29 anni è stata arrestata nella notte tra mercoledì e giovedì, a Taranto, con l’accusa di rapina aggravata, false dichiarazioni sull’identità e inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Originaria di Copertino,è stata fermata dalle volanti. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Minaccia con un coccio di vetro e rapina un passante a Taranto: arrestata 29enne salentina

