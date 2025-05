Minacce no vax ad Andrea Crisanti scritte su muri e piscina nella villa del senatore Pd | Non ho paura

Nella notte, la villa del senatore PD Andrea Crisanti è stata presa di mira da attivisti no vax, che hanno imbrattato muri e piscine con scritte minacciose. In risposta a questo attacco intimidatorio, Crisanti ha dichiarato: "Non ho paura" e ha prontamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti, ribadendo il suo impegno nella lotta contro la disinformazione.

L'attacco no vax alla villa di Andrea Crisanti nella notte, con scritte offensive e minacce. Il senatore Pd denuncia l'episodio alle autorità 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Minacce no vax ad Andrea Crisanti, scritte su muri e piscina nella villa del senatore Pd: "Non ho paura"

