Minacce e bonifici revocati | come funzionano le truffe nel mercato delle auto usate

Nel mercato delle auto usate, affiorano sofisticate truffe che sfruttano meccanismi di bonifici revocati. Il sistema, apparentemente semplice, inganna i venditori: mentre l'auto viene prontamente rivenduta, il pagamento viene annullato, lasciando i proprietari senza nulla. Al centro di questa rete fraudolenta c'è un uomo di 38 anni, orchestratore di questa ingegnosa truffa.

🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Minacce e bonifici revocati: come funzionano le truffe nel mercato delle auto usate

