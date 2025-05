Milano – Mercoledì a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano e Monza, a seguito di un’attività di indagine, hanno individuato un appartamento in via Recoaro, in zona Giambellino, come luogo di detenzione di droga. Nell’appartamento dove viveva il 50enne, già gravato da numerosi precedenti di polizia, arrestato e condannato sempre per droga nel 2010, i poliziotti hanno rinvenuto 4 pezzi di hashish per un peso di 210 grammi, 5 contenitori contenenti 77 grammi di marijuana, 6 arbusti di marijuana di altezza compresa tra 77 e 130 cm, 4 piantine di marijuana di 8 cm circa, 4 lampade uvb utilizzate per la crescita delle piante, un grinder, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, scoperta una serra di marijuana in un appartamento del Giambellino