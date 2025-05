Milano ragazzo accoltellato in Porta Venezia lasciato davanti all’ospedale | è grave

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un ragazzo, presumibilmente minorenne egiziano, è stato accoltellato in Porta Venezia. Dopo l’aggressione, è stato lasciato davanti all'ospedale Fatebenefratelli, accompagnato da un cane rottweiler ferito. Le condizioni del giovane sono critiche e proseguono le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto.

Un ragazzo, la cui età non è stata ancora accertata, è stato accoltellato a Milano e lasciato da un’auto davanti all’ospedale Fatebenefratelli. Con lui c’era anche un cane rottweiler, ferito a sua volta. Il giovane, che ha detto di essere un minorenne, sarebbe un egiziano ed è stato portato in sala operatoria in gravi condizioni. Articolo in aggiornamento L'articolo Milano, ragazzo accoltellato in Porta Venezia lasciato davanti all’ospedale: è grave proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, ragazzo accoltellato in Porta Venezia lasciato davanti all’ospedale: è grave

