Milano | processo Cpr via Corelli chiesta testimonianza di Piantedosi

A Milano, si è aperto un processo riguardante le “condizioni disumane” nel Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, potrebbe essere convocato come testimone per chiarire la situazione dei migranti irregolari. La richiesta è stata presentata al tribunale di Milano il 16 maggio.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, potrebbe essere chiamato a deporre come testimone nel processo per le "condizioni disumane" dentro al Centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti irregolari di via Corelli a Milano. Lo hanno chiesto al tribunale di Milano gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, legali dell'associazione Naga, una delle parti civili ammesse dal gup Mattia Fiorentini nel processo che parte il prossimo 22 maggio a carico di Alessandro Forlenza e della madre Consiglia Caruso, ex gestori del Cpr. Sono accusati dai pubblici ministeri Paolo Storari e Giovanna Cavalleri di frode in pubbliche forniture e turbativa d'asta nell'inchiesta della guardia di finanza che ha svelato come all'interno della struttura per il rimpatrio dei migranti irregolari fossero "totalmente assenti" i servizi di "mediazione linguistico culturale, orientamento legale, assistenza sociale, psicologica" e che, sebbene contrattualizzati e pagati dalla Prefettura con una gara da 4 milioni e 398mila euro, venivano documentati con "dati falsi" e firme apocrife.

