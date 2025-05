Milano – Quella denunciata da Cristina Maccarrone sembra la classica situazione da azzecca-garbugli nella quale ogni contraddizione è a norma di legge. Non una denuncia isolata, la sua. La petizione da lei lanciata venerdì scorso sulla piattaforma change.org ha infatti raccolto più di 450 adesioni: non poco se si considera che il problema è particolarmente sentito in un quartiere di Milano, il quartiere Adriano. Leggere per credere i post pubblicati dai residenti sulla pagina Facebook della zona: c’è chi si dice pronto a tornare ad usare l’auto. Perché? Per evitare “multe ingiuste”, quelle comminate sull’autobus 53, una linea Atm, a chi ha un abbonamento urbano mensile o annuale. Questo il problema che si vuole superare con la petizione. Un problema che origina dal tragitto del bus, che alterna fermate in territorio urbano e fermate in territorio extraurbano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, la protesta dei passeggeri del 53: “Noi, abbonati Atm ma multati perché l’autobus sconfina a Sesto”