milano choc un ragazzo e il suo cane accoltellati in centro

Un ragazzo, la cui età non è stata ancora accertata, è stato accoltellato a Milano e lasciato da un'auto davanti all'ospedale Fatebenefratelli. Con lui c'era anche un cane rottweiler, ferito a sua volta. Il giovane, che ha detto di essere un minorenne, sarebbe un egiziano ed è stato portato in sala operatoria in gravi condizioni. Stando al racconto dell'uomo che ha trasportato il ragazzo e il suo cane, sembra che fossero inseguiti da tre uomini, arrivando dai giardini di via Vittorio Veneto. All'automobilista, egiziano, il ragazzo si è rivolto in arabo, con accento egiziano. Il ragazzo gli ha riferito di avere 13 anni. I sanitari, però, ritengono che ne abbia tra i 25 e i 30. Il Corriere della Sera ha riportato alcune testimonianze dei presenti: "È sceso dalla macchina e si è accasciato sul marciapiedi.

