Milano apripista del peggio È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica | Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino

"Contro Milano" di Gianni Barbacetto, presentato al Salone del Libro di Torino, analizza la crisi dell'urbanistica milanese, descritta come un modello negativo replicato in altre città. Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano, denuncia come l'ideologia del cemento abbia influenzato profondamente il tessuto urbano, evocando una riflessione critica sulla gestione delle città contemporanee.

“Milano è stata apripista del peggio sull’urbanistica, è un metodo che si sta facendo in tante altre città”. A dirlo è Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano che giovedì pomeriggio ha portato al Salone del Libro di Torino il suo libro inchiesta: “Contro Milano” (ed. Paperfirst). Da quando due mesi fa è venuta fuori l’inchiesta sull’urbanistica, “c’è stato un aggiustamento gattopardesco ma ancora non abbiamo visto cambiare le cose”. L'articolo “Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.