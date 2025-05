Milano alle Gallerie d’Italia Look at me like you love me di Dugan

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio le Gallerie d’Italia di Milano ospitano la mostra "Look at me like you love me" di Dugan. Attraverso opere evocative, l'esposizione esplora temi complessi come personalità, relazioni, identità, amore e famiglia, invitando alla riflessione e alla comprensione.

MILANO (ITALPRESS) – Esplorare i temi complessi della personalità, delle relazioni, dell’identità, dell’amore e della famiglia. Nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra il 17 maggio, apre alle Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo la mostra “Look at me like you love me – Guardami come se mi amassi” dell’artista statunitense Jess T. Dugan. Il progetto fotografico, a cura di Renata Ferri, è ideato e organizzato con la struttura Diversity, Equity & Inclusion della Banca e con la collaborazione di ISPROUD, la community interna LGBTQ+. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 ottobre. xp2f14fscgtr Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Milano, alle Gallerie d’Italia “Look at me like you love me” di Dugan

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alle Gallerie d'Italia Milano gli scatti di Jess T. Dugan

Secondo ansa.it: Una mostra che parla dell'identità, di chi vogliamo essere, di chi vogliamo amare e quindi, in sostanza, della libertà. A raccontare questi sentimenti attraverso 30 fotografie, di cui cinque inedite, ...

Milano, alle Gallerie d’Italia “Look at me like you love me” di Dugan

Da italpress.com: MILANO (ITALPRESS) - Esplorare i temi complessi della personalità, delle relazioni, dell’identità, dell’amore e della famiglia. Nella Giornata intern ...

Intesa Sanpaolo, a Milano la mostra “Look at me like you love me”

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: MILANO (ITALPRESS) – Le Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo ospitano dal 17 maggio fino al 19 ottobre “Look at me like you love me – Guardami come se mi amassi”, dell’artista statunitense Je ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Milano: Scossa Magnitudo 3.8

Non ci sono state segnalazioni di feriti o gravi danni causati dal terremoto di magnitudo 3,8 avverito a Milano giovedì sera.