Una grande macchia di sangue sul lato di una Volkswagen Golf con gomma scoppiata e copertone ammaccato e un’ampia pozza ancora di sostanza ematica per terra oltre che nell’abitacolo della vettura: così si presentava, questo pomeriggio, piazza Principessa Clotilde, a Milano, davanti all’ingresso del Pronto soccorso del Fatebenefratelli. Il giallo dell’età, l’ipotesi del regolamento di conti. L’immagine scioccante è stata dovuta al fatto che, in base ai primi accertamenti, un giovane egiziano è stato accoltellato con più fendenti ed è stato trasportato di tutta fretta con la macchina, a rischio della vita per le ferite e per la velocità di guida, da un connazionale il quale ha asserito di essere un casuale soccorritore che lo ha aiutato. Con il ferito il suo cane rottweiler, a sua volta accoltellato (avrebbe tentato di difendere il padrone) e moribondo. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Milano, 21enne e il suo rottweiler accoltellati: soccorsi e lasciati davanti all’ospedale, morto il cane