milano 13enne aggredito e accoltellato al petto soccorso da un automobilista è grave

Un ragazzino di 13 anni di origini nordafricane è stato aggredito e ferito con una coltellata al petto nel pomeriggio a Milano. Il giovane è stato soccorso da un automobilista in viale Vittorio Veneto che se lo è trovato davanti, in mezzo alla careggiata. L'uomo lo ha caricato in auto e lo ha accompagnato al vicino pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. È attualmente in sala operatoria per un intervento d'urgenza dovuto alle sue gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

