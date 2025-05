Milano 13enne accoltellato e lasciato in mezzo alla strada | è grave

Un grave episodio di violenza scuote Milano, dove un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato e abbandonato in mezzo alla strada. I carabinieri sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare i responsabili. La comunità è in apprensione, mentre il giovane lotta per la sua vita.

