Milan via Conceicao | piacciono Sarri e Italiano Allegri decide in 20 giorni

Il Milan di via Conciliazione sta vivendo momenti di incertezza, con Sarri e Italiano in cima alla lista dei potenziali allenatori. Allegri avrà 20 giorni per prendere una decisione cruciale. Intanto, i tifosi attendono con ansia la chiusura di una stagione deludente, che ha messo a dura prova le aspettative del club di via Aldo Rossi.

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.