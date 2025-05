Milan toto-panchina | tra Allegri e Gasperini spunta Italiano | caccia al tecnico per la rinascita

Il Milan si trova a un importante bivio dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Mentre si intensificano le speculazioni su Allegri e Gasperini, il nome di Italiano emerge come potenziale nuovo tecnico. La ricerca di un allenatore per guidare la rinascita del club è in pieno svolgimento, con dettagli cruciali che potrebbero cambiare il futuro rossonero.

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. I dettagli Il Milan è a un bivio cruciale. Dopo la sconfitta in Coppa Italia (contro il Bologna di Italiano, il 14 maggio) e una stagione definita “fallimentare” dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, la dirigenza rossonera . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, toto-panchina: tra Allegri e Gasperini, spunta Italiano: caccia al tecnico per la rinascita

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan: dopo Conceicao una poltrona per tre, ecco chi è in pole per la panchina

Da sport.virgilio.it: Prosegue il casting per individuare il prossimo allenatore del Milan: Allegri, Gasperini e Vincenzo Italiano, questi i nomi per il dopo Sergio Conceiçao.

Roma, torna di moda il nome di Allegri per la panchina. Su di lui c'è anche il Milan

milannews.it scrive: La Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Massimiliano Allegri, il quale è di nuovo nella lista ...

Allenatore Milan, secondo Tuttosport i rossoneri hanno una short-list per il nome del prossimo tecnico: Allegri e Italiano con Gasperini sullo sfondo

Segnala milannews24.com: I nomi caldi sono quelli di Allegri e Italiano ma non è da scartare neanche la suggestione Gasperini. Le prossime settimane saranno dunque decisive in un senso o nell’altro in casa Milan.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in tv Napoli-Milan : Il derby italiano di Champions League

Napoli-Milan, la sfida decisiva per la semifinale di Champions League: ecco come seguirla in diretta.