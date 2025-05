Milan su Alex Meret | duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli

Il Milan sta puntando su Alex Meret, portiere titolare del Napoli, nel tentativo di assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione. Con il contratto in scadenza nel 2025 e il duo Inter-Arsenal pronto a darsi battaglia, i rossoneri mirano a sfruttare le incertezze contrattuali del giocatore per un possibile acquisto a parametro zero.

Il Milan sta monitorando con attenzione la situazione contrattuale di Alex Meret, portiere titolare del Napoli, il cui contratto scadrà a giugno 2025. Il club rossonero è interessato a ingaggiare il giocatore a parametro zero, approfittando delle difficoltà nelle trattative tra Meret e il Napoli per il rinnovo contrattuale Meret, 27 anni, ha dimostrato grande . L'articolo Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli 🔗Leggi su Dailynews24.it

Milan, sostituto di Maignan low cost: doppia sfida con il Napoli

Il Milan punta a trattenere Maignan, ma ha già il piano se il francese dovesse andare via: doppio duello con gli azzurri sul mercato per il nuovo portiere

Napoli-Milan 2-1, Meret para il rigore a Gimenez: «L'avevo studiato. Scudetto? Non molliamo»

Alex Meret ci mette i guantoni per salvare il Napoli ... Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', ma ci sta perché il Milan è forte: abbiamo vinto una partita fondamentale.

Napoli, Meret: "Le due parate più importanti della stagione contro Juventus e Milan"

"Scudetto? Stiamo lottando per un grande obiettivo. Siamo vicini, ci crediamo. Però adesso non dobbiamo mollare di un centimetro, perché.

