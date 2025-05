Milan si ferma Chukwueze | problemi anche per Bondo Le ultime in vista della Roma

Il Milan affronta nuove sfide in vista della partita contro la Roma, con Chukwueze fermo ai box e problemi anche per Bondo. Le brutte notizie si sommano alla delusione per la finale di Coppa Italia persa. L'allenatore Sergio Conceicao dovrà rivedere le sue strategie per affrontare l'avversario in un match cruciale.

Brutte notizie per il Milan e per Sergio Conceicao. Dopo la cocente delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia, nel pomeriggio Rafael. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan, si ferma Chukwueze: problemi anche per Bondo. Le ultime in vista della Roma

Lo riporta msn.com: Brutte notizie per il Milan e per Sergio Conceicao. Dopo la cocente delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia, nel pomeriggio ...

Qui Milanello – Si ferma Chukwueze per un problema fisico…

Da ilmilanista.it: Facciamo il punto da Milanello a due giorni dal calcio d'inizio del penultimo impegno stagionale del Milan in Serie ...

Milan, infiammazione al pube per Chukwueze

Segnala calciomercato.com: Il Milan sta preparando la sfida con la Roma di domenica sera dove solo una vittoria per tenere viva la speranza di una qualificazione in Europa. Non arrivano buone.

