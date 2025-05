Milan rivoluzione totale! Dirigenza panchina e rosa | può cambiare tutto

Il Milan è pronto a una rivoluzione totale che coinvolge dirigenza, panchina e rosa. 'Il Corriere della Sera' analizza i possibili piani futuri dei rossoneri, suggerendo che un cambiamento radicale durante l'estate potrebbe trasformare il volto della squadra. Un momento cruciale per rilanciare le ambizioni del club milanese.

'Il Corriere della Sera', in edicola, fa il punto sui possibili piani futuri del Milan. I rossoneri potrebbero rivoluzionare tutto in estate 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione totale! Dirigenza, panchina e rosa: può cambiare tutto

