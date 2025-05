Milan Piccari | Ci dovrà essere una reazione Serve rifare la squadra

Nel corso dell'editoriale di TMW Radio, gli opinionisti hanno analizzato la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, ponendo particolare attenzione alle dichiarazioni di Milan Piccari. L’ex calciatore ha sottolineato la necessità di una reazione da parte della squadra, evidenziando l’urgenza di rifondare il roster per tornare a competere ai massimi livelli.

A L'Editoriale, programma di TMW Radio, opinionisti hanno parlato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Il parere di Piccari 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Piccari: “Ci dovrà essere una reazione. Serve rifare la squadra”

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.