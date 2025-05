Milan Ordine | Meglio la brutale sentenza E’ stato un fallimento totale

La recente sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna ha scatenato reazioni forti nel mondo del calcio. Franco Ordine, noto giornalista, non ha risparmiato critiche, definendo la brutale sentenza un fallimento totale. Un messaggio chiaro e diretto per il club rossonero, che deve riflettere sull'andamento della stagione.

Franco Ordine, giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna. Un messaggio chiaro per i rossoneri

Nuovo DS Milan, Ordine spiazza tutti! C’entra Tare, l’ha detto veramente

Nuovo DS Milan, Franco Ordine, noto giornalista ... Ibra e Moncada che tornerebbe a occuparsi del settore nel quale ha reso meglio (scouting) piuttosto che a costruire una squadra.

Milan, il pronostico di Ordine: “Ecco chi sarà il prossimo allenatore”

Milan, il pronostico di Ordine: "Ecco chi sarà il prossimo allenatore"

Ordine: "Milan, spettacolo davvero modesto contro l'Atalanta"

Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato così le parole di Sergio Conceiçao ... Ci vuole rispetto, non so da quanti anni il Milan non è in corsa per vincere due titoli' la stoccata ...

Scontro in diretta TV tra Cesari e Ordine sul rigore di Milan-Atalanta

Durante la trasmissione televisiva " Pressing " su Italia 1, si è verificato un acceso confronto tra l'ex arbitro Graziano Cesari e il giornalista Franco Ordine.