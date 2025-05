Milan ora serve trasparenza | queste le domande da fare a Furlani e Scaroni

Il Milan, mentre si avvia a chiudere una stagione deludente, si trova di fronte a una crescente richiesta di trasparenza. I tifosi aspettano risposte chiare da parte di Furlani e Scaroni su scelte, strategie e futuro del club. Queste domande sono essenziali per ricostruire la fiducia e il legame con la tifoseria.

Il Milan si appresta a concludere questa fallimentare stagione e i tifosi chiedono a gran voce delle risposte a tante domande 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ora serve trasparenza: queste le domande da fare a Furlani e Scaroni

