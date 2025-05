Milan Moretto | Maignan spazientito La ricostruzione sul rinnovo

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, analizza la situazione attuale del Milan, focalizzandosi sul rinnovo di Maignan e sul possibile trasferimento di Walker. Con dettagli inediti e aggiornamenti cruciali, la ricostruzione offre uno sguardo approfondito sulle scelte strategiche del club e le aspettative della squadra. Ecco le ultime importanti novitĂ .

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan, della situazione di Walker e di Maignan. Ecco le ultime importanti novitĂ 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Moretto: “Maignan spazientito”. La ricostruzione sul rinnovo

