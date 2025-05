Milan Marchetti | Ibrahimovic e Furlani comunicazione è minima

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan e in particolare del rapporto tra Ibrahimovic e Furlani 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Marchetti: “Ibrahimovic e Furlani, comunicazione è minima”

Paratici nuovo direttore sportivo Milan/ Furlani conferma Ibrahimovic e tutti i dirigenti (15 maggio 2025)

Scrive ilsussidiario.net: Paratici nuovo direttore sportivo Milan è la notizia dopo la conferma di Furlani per Zlatan Ibrahimovic e tutta la dirigenza rossonera ...

Terremoto Milan, rischia anche Ibrahimovic. Cinque addii certi a fine stagione

Segnala calciomercato.it: È già partita la rivoluzione in casa Milan. Tra addii certi, big in bilico ed anche la dirigenza in discussione: tutti gli aggiornamenti.

Furlani fa aspettare Tare: il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano

Scrive calciomercato.it: Il punto sul club rossonero dopo il ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Arrivano due nuove figure, ma niente rivoluzione ...

