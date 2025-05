È appena giunta la notizia ufficiale, che può in qualche modo incrociare le sensazioni di Milan e Juventus alla luce delle strategie per il futuro. La stagione di Serie A sta per volgere al termine e i vertici dirigenziali sono già a lavoro per la prossima. Grandi club i cui risultati sono stati poco convincenti dovranno programmare le mosse più astute fin da subito e prestare attenzione a quelle delle concorrenti. Fra queste per l’ Italia ci saranno sicuramente Milan e Juventus. I rossoneri sono reduci dall’amara sconfitta in Coppa Italia, che ha portato il Bologna di Vincenzo Italiano alla vittoria del trofeo, mentre i bianconeri continuano a lottare per il piazzamento alla prossima edizione della Champions League. Milan, l’ufficialità è una batosta: che sgarbo della Juventus (LaPresse) – tvplay I cambiamenti riguarderanno non soltanto entrate e uscite in quanto a giocatori, bensì coinvolgeranno anche alcune figure dirigenziali. 🔗Leggi su Tvplay.it

