Milan Guardiola vuole Reijnders entro inizio giugno | a 75 milioni di euro l'affare può andare in porto

Milano si prepara a un colpo di mercato: Guardiola desidera Tijjani Reijnders entro inizio giugno, con una valutazione di 75 milioni di euro. L'eccezionale stagione del giovane talento lo ha reso il migliore nel deludente cammino rossonero, e ora il Manchester City mira a portarlo nella sua rosa per rinforzare ulteriormente la squadra.

Tijjani Reijnders è stato per distacco il miglior giocatore di questa disastrata stagione del Milan.

Milan, Guardiola vuole Reijnders entro inizio giugno: a 75 milioni di euro l'affare può andare in porto

calciomercato.com scrive: Tijjani Reijnders è stato per distacco il miglior giocatore di questa disastrata stagione del Milan. Poche settimane fa, a un anno e mezzo dal suo sbarco a Milano,.

Come scrive tuttosport.com: Il Manchester City pronto a sferrare l’assalto prima del Mondiale per club: sul piatto 70 milioni. Guardiola lo ha individuato come erede di De Bruyne ...

Manchester City punta Tijjani Reijnders: il Milan lo valuta 70 mln

Secondo informazione.it: Advertising L’Interesse del Manchester City Tijjani Reijnders è finito nel mirino del Manchester City dopo una stagione di alto livello con il Milan. I Citizens, guidati da Pep Guardiola, stanno valut ...

