Milan Gimenez non convince | nuovo bomber dalla Premier

In casa Milan continua a non convincere in avanti Santiago Gimenez, che anche contro il Bologna ha faticato. Per questo i rossoneri hanno messo nel mirino un nuovo bomber che arriva direttamente dalla Premier League per puntellare la rosa. La delusione tra i rossoneri è alle stelle, dal momento che ormai, sfumata anche la Coppa Italia, si ha la netta consapevolezza del fatto che ogni cosa che quest'anno poteva andare male è andata anche peggio. In Serie A, in Champions League ed infine anche nel torneo nazionale. Unica soddisfazione stagionale la Supercoppa italiana vinta e l'ottimo rendimento nei derby. Che hanno sempre fatto, praticamente, storia a sé, come si suole dire in questi casi. Tra le principali delusioni non si può non annoverare Santiago Gimenez. Il Milan mette nel mirino un nuovo bomber che arriva direttamente dalla Premier League

