Milan Galli duro | Manca identità tanti errori Allenatore? Dico De Zerbi

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, esprime preoccupazione per la mancanza di identità della squadra, sottolineando gli errori che affliggono il club. Nell'intervista, Galli commenta anche la situazione attuale, citando il potenziale futuro allenatore De Zerbi e le aspettative legate alla Coppa Italia. Le sue parole offrono uno spaccato sulle difficoltà dei rossoneri.

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri, dalla Coppa Italia al prossimo allenatore 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Galli duro: “Manca identità, tanti errori. Allenatore? Dico De Zerbi”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Galli: “A Leao manca sempre qualcosa, crea azioni pericolose ma…”

Da msn.com: L’ex rossonero Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la sconfitta rimediata ieri sera dagli uomini di Conceicao contro il Feyenoord. Sulla sconfitta del Milan ...

Milan senza identità, la rivoluzione è iniziata: tutti i nomi per la nuova stagione

repubblica.it scrive: Dopo il ko dell’Olimpico si cambia: via Conceiçao, in prima fila c’è Sarri, ma la tentazione è Allegri. Come ds l’idea è D’Amico ...

Inter-Milan, Galli: “Ultima spiaggia, cosa mi aspetto”

Riporta radiorossonera.it: L’ex difensore del Milan Filippo Galli ha espresso i suoi pensieri sul derby di questa sera contro l’Inter valido per l’accesso alla finale di Coppa Italia. La partita della vita L’ex rossonero è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.