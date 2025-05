Milan dopo il disastro via alla rivoluzione | tanti addii Italiano in pole per la panchina

Dopo la clamorosa disfatta in Coppa Italia, il Milan si prepara a una rivoluzione. Mentre gli addii si susseguono, Conceiçao potrebbe lasciare il posto a un nuovo allenatore, con il tecnico del Bologna in pole. Nel frattempo, si intensificano le voci riguardanti il mercato estivo dei rossoneri, pronti a ricostruire e rilanciarsi.

La disfatta in Coppa Italia ha dato il via al redde rationem a Casa Milan. Tra i possibili eredi di Conceiçao si fa largo il nome del tecnico del Bologna mentre impazzano le voci sul mercato estivo rossonero 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milan, dopo il disastro, via alla rivoluzione: tanti addii, Italiano in pole per la panchina

Su questo argomento da altre fonti

Milan, dopo il disastro, via alla rivoluzione: tanti addii, Italiano in pole per la panchina

Segnala ilgiornale.it: La disfatta in Coppa Italia ha dato il via al redde rationem a Casa Milan. Tra i possibili eredi di Conceiçao si fa largo il nome del tecnico del Bologna mentre impazzano le voci sul mercato estivo ro ...

“Furlani e Cardinale via, sono incompetenti”: l’attacco dopo la finale persa

milanlive.it scrive: Le dichiarazioni sui dirigenti del Milan non lasciano davvero dubbi. Parole pesanti pronunciate dopo il ko contro il Bologna ...

Disastro rossonero e lezione rossoblù: il calcio va gestito da chi sa di calcio

Segnala msn.com: Nell'ora più buia dell'ultimo Milan, l'espressione più dura e realistica. Giorgio Furlani, ad rossonero, è andato davanti ai microfoni e ha sentenziato: «Condividiamo la delusione dei tifosi, è stata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inter e Milan - procedimento di prevenzione dopo inchiesta: cos'è

La procura di Milano, nell'indagine che ha portato a smantellare i direttivi delle curve di Inter e Milan, ha avviato anche un "procedimento di prevenzione" nei confronti di Inter e Milan, società non indagate, che dovranno dimostrare di non avere legami di sudditanza con il mondo ultrà.