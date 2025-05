Milan Criscitiello | Furlani non ha competenze Leao e Theo da vendere

Dopo la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna, Michele Criscitiello analizza la situazione critica della squadra. Il giornalista sottolinea le mancanze di Furlani e Cardinale, suggerendo che sia le competenze del dirigente che il futuro di Leao e Theo meritino attenzione, con possibili cessioni in vista.

Michele Criscitiello, giornalista, parla della situazione in casa Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna. Critiche a Furlani e Cardinale 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Criscitiello: “Furlani non ha competenze. Leao e Theo da vendere”

