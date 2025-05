Milan Cardinale deluso da Ibrahimovic | cosa riserva il futuro?

Milan il futuro di Ibrahimovic in bilico? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Gerry Cardinale sarebbe deluso dallo svedese. Le ultime 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cardinale deluso da Ibrahimovic: cosa riserva il futuro?

L’arrogante carisma di Ibrahimovic gli si è ritorto contro. Il “suo” Milan è un disastro (Süddeutsche)

Come scrive ilnapolista.it: La Süddeutsche distrugge Ibrahimovic: “dopo questo disastro, per ricostruire il Milan è necessario un vero direttore tecnico" ...

Milan senza identità, la rivoluzione è iniziata: tutti i nomi per la nuova stagione

repubblica.it scrive: Dopo il ko dell’Olimpico si cambia: via Conceiçao, in prima fila c’è Sarri, ma la tentazione è Allegri. Come ds l’idea è D’Amico ...

Milan, Ibrahimovic sì e Cardinale no: lo svedese verso un futuro istituzionale

Riporta msn.com: Gerry Cardinale, patron di RedBird, fondo d`investimento che controlla il Milan, non sarà presente all`Olimpico per la finale di Coppa Italia contro il Bologna..

