Miguel Ángel Zotto al Manzoni | Io rivoluzionario del tango ho danzato per il Papa

Milano – La comunità tanguera è già in massima allerta per “Tango. Historia de Astor” di Miguel Ángel Zotto che, forte di 40 anni di tango nel mondo, si prepara al debutto di questo show, dal 23 al 25 maggio al Teatro Manzoni. Astor è ovviamente Piazzolla, nelle mani della Tango Sonos Orquesta, e chi ama la musica si unirà a chi ama la danza per aggiudicarsi un posto in sala. Il 25 maggio è il “Día de la Patria”, che commemora la Rivoluzione del maggio 1810, primo passo verso l’indipendenza argentina, senza trascurare il fatto che il tango è patrimonio immateriale dell’umanità Unesco dal 2009. Tutto il progetto di “Tango. Historia de Astor”, regìa, drammaturgia e coreografia, è di Zotto, classe 1958, figura mitica del tango bonaerense salito in palcoscenico, autore di tante serate di successo in cui il tango, ballo popolare e sociale, è diventato materia per fare teatro, danza, cultura e spettacolo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

