Migranti sfruttati perché irregolari? Balla della Cgil | il 79% ha il permesso

La questione dei migranti in Italia è sempre più attuale, con il dibattito che si concentra sulle condizioni di lavoro. Secondo Maurizio Landini della CGIL, la clandestinità porta a sfruttamento e mancanza di diritti. Tuttavia, dati recenti rivelano che il 79% dei migranti sono in regola, con il 42% tra loro in possesso di protezione umanitaria.

Per Maurizio Landini, le peggiori condizioni di lavoro degli stranieri sono la conseguenza di clandestinità e assenza di diritti. Falso: quasi l'80% è in regola, e per il 42% dei casi si tratta di profughi con protezione umanitaria.

Migranti, Piantedosi in Bangladesh: «Accordo per contrastare le partenze irregolari»

Scrive roma.corriere.it: Il Bangladesh, infatti, è il Paese da cui proviene la quota più alta di migranti: dall'inizio del ... Proprio per bloccare le partenze irregolari, il ministro ha sottolineato l'importanza ...

Migranti, i giudici: «Niente Cpr se non informati dei propri diritti, anche se irregolari»

Come scrive ilmessaggero.it: Il migrante, anche se formalmente risulta irregolare, deve essere comunque informato in tempo utile dei suoi diritti. Sulla base di questo principio la Corte di appello di Torino ha annullato l ...

I migranti irregolari dovrebbero essere deportati fuori dall’UE?

msn.com scrive: La Commissione europea vuole ridurre gli ingressi di migranti irregolari e accelerare le procedure di rimpatrio per coloro la cui domanda di asilo è stata respinta. Per questo, l'organismo ...

